Gall sorgt für Meilenstein im rot-weiß-roten Sport

Meilensteine in der rot-weiß-roten Sportgeschichte

Max Bulla trug 1931 als erster Österreicher das Gelbe Trikot der Tour de France. Georg Totschnig triumphierte auf der legendären Tour-Bergetappe nach Ax-3-Domaines vor Lance Armstrong, Gall gewann beim Klassiker in Frankreich die Königsetappe über den Col de la Loze nach Courchevel. Historische Leistungen, Meilensteine in der rot-weiß-roten Sportgeschichte.