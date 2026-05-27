Gall sorgt für Meilenstein im rot-weiß-roten Sport

Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi ...
Riesiges Gelächter, positive Energie und Standing Ovations. 1400 Besucher feierten in Wiener Neustadt die Legenden Andi Herzog und Toni Polster.
Die beiden Fußball-Entertainer liefen beim „Krone“-Talk zur Höchstform auf. Backstage verfolgten sie die aktuellsten Sportmeldungen – beim Ergebnis von Felix Gall klatschten beide begeistert ab.
„Ein Österreicher beim Giro auf Podestkurs“, applaudierte Polster, „das kann man nicht hoch genug einschätzen. Grandios!“ Recht hat der Toni, 1997 selbst Sportler des Jahres.
Meilensteine in der rot-weiß-roten Sportgeschichte
Max Bulla trug 1931 als erster Österreicher das Gelbe Trikot der Tour de France. Georg Totschnig triumphierte auf der legendären Tour-Bergetappe nach Ax-3-Domaines vor Lance Armstrong, Gall gewann beim Klassiker in Frankreich die Königsetappe über den Col de la Loze nach Courchevel. Historische Leistungen, Meilensteine in der rot-weiß-roten Sportgeschichte.
In den letzten Tagen etablierte sich Gall endgültig im Hochgebirge als absolute Weltklasse, seine Konkurrenten verneigen sich. Diese Erfolge lassen seinen Marktwert und Bekanntheitsgrad in die Höhe schnellen.
Der Giro wird in bis zu 200 Länder übertragen, Sponsoren suchen genau solche Typen mit Strahlkraft – und in Österreich rückt Felix doppelt ins Rampenlicht. Weil gerade unsere Stars im Sommersport eher rar gesät sind …
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