Razzia in Zypern
Drei Migranten bei Flucht von Balkons gestürzt
Im zypriotischen Larnaka sind drei Migranten auf der Flucht vor einer Razzia von Balkons und Fenstern gestürzt. Alle drei Männer wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Einer von ihnen stürzte aus dem vierten Stock in einen Innenhof und erlitt schwere Kopfverletzungen. Kurz darauf entdeckten Einsatzkräfte die beiden anderen Männer hinter dem Gebäude.
Der staatliche Rundfunk RIK berichtete, dass eine großangelegte Razzia der zypriotischen Ausländer- und Migrationsbehörde stattgefunden habe. Die Kontrollen seien in mehreren Stadtteilen der Hafenstadt Larnaka durchgeführt worden. Die Aktion richtete sich gegen Menschen, die sich ohne gültige Aufenthaltspapiere in Zypern aufhalten.
Bei einer Kontrolle flüchteten drei Männer vor der Behörde und stürzten dabei von Balkons und Fenstern. Sie wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Zustand eines Migranten war zunächst kritisch. Die Behörden sperrten nach dem Zwischenfall fünf Gebäudeblöcke weiträumig ab.
Illegal in leer stehenden Wohnungen
Bewohnerinnen und Bewohner berichteten, dass in mehreren leer stehenden Wohnungen seit längerer Zeit Menschen illegal untergebracht gewesen seien. Die Gebäude seien in einem miserablen Zustand, sagte ein Augenzeuge. Insgesamt sollen bei der Aktion mindestens zehn Migrantinnen und Migranten festgenommen worden sein.
Laut Eurostat lagen Zypern und Spanien im Vorjahr mit jeweils 2,9 erstmaligen Asylwerbenden pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern EU-weit an zweiter Stelle. Die höchste Quote verzeichnete Griechenland.
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