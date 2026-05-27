Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Razzia in Zypern

Drei Migranten bei Flucht von Balkons gestürzt

Ausland
27.05.2026 17:42
In Zypern sind drei Migranten auf der Flucht vor einer Razzia von Balkons und Fenstern gestürzt ...
In Zypern sind drei Migranten auf der Flucht vor einer Razzia von Balkons und Fenstern gestürzt (Symbolbild).(Bild: mino21 - stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im zypriotischen Larnaka sind drei Migranten auf der Flucht vor einer Razzia von Balkons und Fenstern gestürzt. Alle drei Männer wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Einer von ihnen stürzte aus dem vierten Stock in einen Innenhof und erlitt schwere Kopfverletzungen. Kurz darauf entdeckten Einsatzkräfte die beiden anderen Männer hinter dem Gebäude.

0 Kommentare

Der staatliche Rundfunk RIK berichtete, dass eine großangelegte Razzia der zypriotischen Ausländer- und Migrationsbehörde stattgefunden habe. Die Kontrollen seien in mehreren Stadtteilen der Hafenstadt Larnaka durchgeführt worden. Die Aktion richtete sich gegen Menschen, die sich ohne gültige Aufenthaltspapiere in Zypern aufhalten.

Bei einer Kontrolle flüchteten drei Männer vor der Behörde und stürzten dabei von Balkons und Fenstern. Sie wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Zustand eines Migranten war zunächst kritisch. Die Behörden sperrten nach dem Zwischenfall fünf Gebäudeblöcke weiträumig ab. 

Lesen Sie auch:
Vier Mittelmeerstaaten fürchten, dass bald viele Flüchtlinge aus Nahost kommen werden. ...
Wegen Lage in Nahost
Mittelmeer-Staaten warnen: Flüchtlingswelle droht
16.05.2026

Illegal in leer stehenden Wohnungen
Bewohnerinnen und Bewohner berichteten, dass in mehreren leer stehenden Wohnungen seit längerer Zeit Menschen illegal untergebracht gewesen seien. Die Gebäude seien in einem miserablen Zustand, sagte ein Augenzeuge. Insgesamt sollen bei der Aktion mindestens zehn Migrantinnen und Migranten festgenommen worden sein.

Laut Eurostat lagen Zypern und Spanien im Vorjahr mit jeweils 2,9 erstmaligen Asylwerbenden pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern EU-weit an zweiter Stelle. Die höchste Quote verzeichnete Griechenland.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
27.05.2026 17:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf