Drei Migranten bei Flucht von Balkons gestürzt

Im zypriotischen Larnaka sind drei Migranten auf der Flucht vor einer Razzia von Balkons und Fenstern gestürzt. Alle drei Männer wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Einer von ihnen stürzte aus dem vierten Stock in einen Innenhof und erlitt schwere Kopfverletzungen. Kurz darauf entdeckten Einsatzkräfte die beiden anderen Männer hinter dem Gebäude.