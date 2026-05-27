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„Vorfreude ist riesig“

Das sind die Gegner der 99ers in der Königsklasse

Steiermark
27.05.2026 17:00
In der Champions Hockey League wird sich 99ers-Goalie Max Lagace wieder ordentlich strecken ...
In der Champions Hockey League wird sich 99ers-Goalie Max Lagace wieder ordentlich strecken müssen.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Mit großer Vorfreude blickten die steirischen Eishockey-Fans Mittwoch Nachmittag nach Zürich. Weniger wegen der WM als wegen der Auslosung für die Champions League in der kommenden Saison. Nun kennen die 99ers ihre sechs Gegner. Und mit den Eisbären Berlin ist ausgerechnet der deutsche Meister dabei, der in Graz „wildern“ wollte.

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Sportchef Philipp Pinter war gemeinsam mit  „Director of Hockey“ Ben Grundauer bei der Auslosung in Zürich live vor Ort. Mit großer Spannung verfolgten sie die gezogenen Kugeln auf der Bühne sowie der Leinwand mit der Aufteilung. Die am Ende sechs Teams als Gegner für die 99ers ausspuckte. 

Philipp Pinter war in Zürich live vor Ort.
Philipp Pinter war in Zürich live vor Ort.(Bild: Christian Jauschowetz)

Die Champions Hockey League wird genauso wie im Fußball in einer Ligaphase ausgetragen, jedoch mit „nur“ 24 Mannschaften. Jedes Team hat drei Heimspiele. Der Schweizer Meister Fribourg-Gotteron, die Finnen von SaiPa Lappeenranta sowie die Franzosen aus Bordeaux werden in Graz zu bestaunen sein. Auswärts geht es für die 99ers ausgerechnet zum deutschen Meister nach Berlin, der sich vor wenigen Wochen noch intensiv um Meistertrainer Dan Lacroix bemüht hatte. Des Weiteren müssen die Grazer nach Tschechien zu Lieverec und nach Norwegen zu Meister Storhamar. 

Frenetische Fans warten
„Eine sehr attraktive Gruppe. Auswärts in Berlin kann sich jeder denken, was uns dort erwarten wird – die Eisbären haben das deutsche Hockey in den letzten Jahren geprägt. Und in Liberec sind sowieso frenetische Fans zu erwarten. Auch auf Storhamar freuen wir uns“, meinte Pinter zur Auslosung. „Die Vorfreude auf die Heimspiele ist sowieso riesig. Unser Ziel ist es natürlich, so weit wie möglich zu kommen.“ Der exakte Spielplan steht noch nicht fest. Los geht es am 3. oder 4. September.

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