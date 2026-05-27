Das sind die Gegner der 99ers in der Königsklasse

Frenetische Fans warten

„Eine sehr attraktive Gruppe. Auswärts in Berlin kann sich jeder denken, was uns dort erwarten wird – die Eisbären haben das deutsche Hockey in den letzten Jahren geprägt. Und in Liberec sind sowieso frenetische Fans zu erwarten. Auch auf Storhamar freuen wir uns“, meinte Pinter zur Auslosung. „Die Vorfreude auf die Heimspiele ist sowieso riesig. Unser Ziel ist es natürlich, so weit wie möglich zu kommen.“ Der exakte Spielplan steht noch nicht fest. Los geht es am 3. oder 4. September.