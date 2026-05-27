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„Um Titel spielen“

Glasners Zukunft? England liegt ganz hoch im Kurs

Fußball International
27.05.2026 17:00
Oliver Glasner will noch mehr Titel gewinnen.
Oliver Glasner will noch mehr Titel gewinnen.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Trotz Interessenten aus Deutschland, Holland, Italien und der Türkei spricht vieles dafür, dass Oberösterreichs Erfolgscoach Oliver Glasner nach seinem Abgang bei Crystal Palace auch weiterhin in England bleiben wird.

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Die „Sparrows“ (Spatzen) pfeifen es in Südlondon längst vom Tribünendach des Selhurst Park: Der mögliche Nachfolger von Oliver Glasner bei Crystal Palace sitzt beim Showdown der Conference League bereits neben dem Österreicher – allerdings nicht auf der eigenen Bank, sondern auf jener von Rayo Vallecano. Die beim Finale in Leipzig noch ein letztes Mal Inigo Perez (38) gehört.

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