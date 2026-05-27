Glasners Zukunft? England liegt ganz hoch im Kurs

Die „Sparrows“ (Spatzen) pfeifen es in Südlondon längst vom Tribünendach des Selhurst Park: Der mögliche Nachfolger von Oliver Glasner bei Crystal Palace sitzt beim Showdown der Conference League bereits neben dem Österreicher – allerdings nicht auf der eigenen Bank, sondern auf jener von Rayo Vallecano. Die beim Finale in Leipzig noch ein letztes Mal Inigo Perez (38) gehört.