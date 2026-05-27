Valgren holt 17. Etappe ++ Gall weiter Gesamt-2.!

Michael Valgren hat auf der hügeligen 17. Etappe des Giro d‘Italia einen emotionalen Sieg gefeiert!
Der 34-jährige Däne setzte sich in Andalo aus einer sechsköpfigen Fluchtgruppe kurz vor dem Ziel ab und rettete den Vorsprung vier Jahre nach einem schweren Unfall, der beinahe seine Karriere beendet hätte, zu seinem seither größten Sieg ins Ziel. 2022 war Valgren bei der letzten Etappe der Route d‘Occitanie in eine Schlucht gestürzt und hatte sich dabei das Becken gebrochen.
Leknessund zum dritten Mal Zweiter
Mit Valgren am Podest standen der Norweger Andreas Leknessund, der bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt zum dritten Mal Zweiter wurde, und der Italiener Damiano Caruso.
An der Spitze des Gesamtklassements gab es auf der mit 202 Kilometern längsten Etappe der Finalwoche am Mittwoch keinen Umsturz. Felix Gall kam nach 3200 überwundenen Höhenmetern mit teils heftigen Regenfällen und Hagel als 41. (+5:15 Min.) zeitgleich mit Jonas Vingegaard ins Ziel. Der Österreicher rangiert in der Gesamtwertung als Zweiter weiter etwas mehr als vier Minuten hinter dem Leader aus Dänemark.
Die 18. Etappe führt am Donnerstag über mehrheitlich flache 171 Kilometer von Fai della Paganella nach Pieve di Soligo. Vor dem Finale in Rom am Sonntag stehen noch zwei schwere Bergetappen an.
Das Ergebnis der 17. Etappe:
1. Michael Valgren (DEN) EF 4:41:33 Std.
2. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X +0:03 Min.
3. Damiano Caruso (ITA) Bahrain +0:06
Weiters:
41. Felix Gall (AUT) Decathlon +5:15
45. Gregor Mühlberger (AUT) Decathlon – gleiche Zeit
79. Tobias Bayer (AUT) +13:29
Der Stand in der Gesamtwertung:
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma 66:57:14 Std.
2. Felix Gall (AUT) Decathlon +4:03 Min.
3. Thymen Arensman (NED) Ineos +4:27
Weiters:
15. Gregor Mühlberger (AUT) Decathlon +16:54
75. Tobias Bayer (AUT) +2:46:02 Std.
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