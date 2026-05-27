Valgren holt 17. Etappe ++ Gall weiter Gesamt-2.!

Der 34-jährige Däne setzte sich in Andalo aus einer sechsköpfigen Fluchtgruppe kurz vor dem Ziel ab und rettete den Vorsprung vier Jahre nach einem schweren Unfall, der beinahe seine Karriere beendet hätte, zu seinem seither größten Sieg ins Ziel. 2022 war Valgren bei der letzten Etappe der Route d‘Occitanie in eine Schlucht gestürzt und hatte sich dabei das Becken gebrochen.