Star bricht mit einem Tabu: „Dann muss man leiden“

„Ich habe meine Periode. Mir geht es nicht schlecht, aber ich bin eben ein bisschen schlapp“, schilderte der Biathlon-Superstar im Gespräch mit „Sportnews.bz“. „Warum sollen die Leute nicht wissen, dass man nicht bei einhundert Prozent ist? Das ist doch das Normalste überhaupt. So ist eben der Zyklus des Lebens bei uns Frauen – im wahrsten Sinne des Wortes.“