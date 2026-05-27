Pig droht bei Wahl zum ORF-Chef ein Rechtsstreit

Ans Gesetz gehalten

Weil sich Lederer und Co. beim Bestellungsprozess an das Europäische Medienfreiheitsgesetz (EMFG) halten wollen, ist zumindest der Weg bis zur Entscheidung am 11. Juni fix vorgegeben. Am Montag wird eine aus allen umstrittenen Partei-Freundeskreisen besetzte Findungskommission die Bewerbungen sichten. Am 8. Juni gibt es mit den aussichtsreichsten Kandidaten dann ein öffentliches Hearing, bevor sich am 11. Juni die Stiftungsräte erklären – und abstimmen müssen.