Der Menstruation im Sport ein Schnippchen schlagen

Menstruation, zyklusbasiertes Training und relativer Energiemangel – vor zwei Jahren wurde im Olympiastützpunkt auf der Gugl das Projekt „Female Athletes“ ins Leben gerufen. Beginnend damit, dass bei der jährlichen sportmedizinischen Untersuchung der Nachwuchsathletinnen ein Anamnesebogen mit Fragen zur Menstruation (Wann war die erste Regelblutung? Kommt der Zyklus regelmäßig? Welche Beschwerden treten auf?) auszufüllen ist, wird auch das Bewusstsein geschaffen, dass nicht jedes Mädchen jeden Tag die gleiche Leistung abrufen kann.