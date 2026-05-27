Lebensmittelpreise: „Kaufe nur mehr im Ausland!“



Etwas dagegen tun

Von politischer Seite erwartet man sich hier Lösungen. „Was sollen wir mit dieser Erkenntnis“, schreibt IsEsso. Auch User Kleksi meint: „Etwas unternehmen, nicht nur reden!“ So sieht es ein Großteil der Leserschaft. Antirechts würde indessen lieber die „EU-rechtswidrigen Gebietseinschränkungen“ überarbeitet oder beseitigt wissen und sieht vor allem hier den Grund für die ungleichen Preise. Andere Leser sind der Meinung, man müsse an der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel arbeiten und diese gegebenenfalls senken, um wieder erträglichere Preise zu generieren.



