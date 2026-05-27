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Das sagen die Leser

Lebensmittelpreise: „Kaufe nur mehr im Ausland!“

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27.05.2026 17:00
Die Preise in den Supermärkten stellen für viele Menschen ein Problem dar.
Die Preise in den Supermärkten stellen für viele Menschen ein Problem dar.(Bild: Drazen – stock.adobe.com)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Was den Menschen in Österreich ohnehin schon klar war, wurde nun mittels Preiserhebung der AK-Tirol bestätigt: Der „Österreich-Aufschlag“ ist nach wie vor aktuell. Im Schnitt ist das gleiche Produkt bei uns um 26 Prozent teurer als in Deutschland. Was die „Krone“-Leser dazu zu sagen haben, lesen Sie hier. 

0 Kommentare

Ganze 26 Prozent an Mehrkosten (im Vergleich zu Deutschland) müssen einberechnet werden, wenn man in Österreichs Supermärkten einkauft. Der sogenannte „Österreich-Aufschlag“ erhitzt seit jeher die Gemüter und ist wieder mal im Fokus der Online-Debatte. 

Im Ausland billiger
Vielfach liest man Beschwerden über nicht nachvollziehbare Preisgestaltungen. Die Leser stören sich wie Arthur1967 z.B. an der Tatsache, dass „österreichische Produkte im angrenzenden Ausland günstiger sind.“ Wenn man den Kommentaren Glauben schenkt, wird „schon seit Jahren nur über der Grenze“ eingekauft, wie BOOKofJUNO meint. Das betrifft natürlich vor allem Personen, die in Grenznähe wohnen und denen sich diese Möglichkeit als realistische Alternative bietet. Viele Menschen haben schlicht nicht die Wahl.

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Leserkommentare
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Uxd278h53
Von Italien bis Frankreich alle sind um einiges billiger. Wir sind viel mit dem Wohnmobil in Europa unterwegs, bevor wir wieder nach Hause fahren wird im Ausland noch kräftig eingekauft.
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erich07
ganz einfach. Desto teurer, desto mehr MWSt. für den Staat.
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Arthur1967
Es ist eine Schande, dass die österr. Produkte im angrenzenden Ausland günstiger sind.
Es sollte genau umgekehrt sein.
Da verstehe ich die Handeskonzerne nicht.
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BOOKofJUNO
Wir kaufen schon seit Jahren nur ÜBER DER GRENZE ein.
Es lohnt sich - und wie !
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Etwas dagegen tun
Von politischer Seite erwartet man sich hier Lösungen. „Was sollen wir mit dieser Erkenntnis“, schreibt IsEsso. Auch User Kleksi meint: „Etwas unternehmen, nicht nur reden!“ So sieht es ein Großteil der Leserschaft. Antirechts würde indessen lieber die „EU-rechtswidrigen Gebietseinschränkungen“ überarbeitet oder beseitigt wissen und sieht vor allem hier den Grund für die ungleichen Preise. Andere Leser sind der Meinung, man müsse an der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel arbeiten und diese gegebenenfalls senken, um wieder erträglichere Preise zu generieren.

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IsEsso
Was sollen wir mit diese Erkenntnis jetzt anfangen? Mich interessiert nicht dass alles teurer ist, ich will das dagegen was unternommen wird.
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Kleksi
Etwas unternehmen, nicht nur reden!
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Antirechts
Die Preise des Großhandels sind in Österreich höher, hat nichts mit den Lebensmittelhändlern in Österreich zu tun.
Eu-rechtswidrige Gebietseinschränkungen müssen von der EU beseu-itigt werden, ansonsten muss Österreich und auch andere kleiner EU-Länder die EU klagen.
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tirolia
wie wärs mit allgemeiner Reduzierung der Mwst. statt 10% auf alle Lebensmittel - 7% auf alle Lebensmittel wie in D. !!! Und nicht diese bürokratische Senkung von einigen Lebensmittel - wie Ö das jetzt macht.
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Ihre Meinung zählt!
Bei welchen Produkten fallen Ihnen die Preisunterschiede am stärksten auf? Welche Lösungen würden Sie vorschlagen oder sich von der Politik für dieses Problem wünschen? Macht ein Senken der Mehrwertsteuer in Ihren Augen Sinn? Welche weiteren Ideen haben Sie zu diesem Thema?

Wir freuen uns auf Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!

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