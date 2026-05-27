Bergsturz: Tiere nach Blatten zurückgekehrt

Wasser und Strom für intakte Häuser

Heute sind nur wenige Häuser in dem Bergdorf intakt. Laut Bellwald sind sie bereits wieder mit Strom und Wasser versorgt. Die Gemeinde errichtete zudem eine Notstraße, ab Winter soll eine provisorische Seilbahn folgen, um den Zugang zu sichern. Auch eine neue, ganzjährig befahrbare Kantonsstraße ist in Arbeit und soll in drei bis vier Jahren fertig sein. „Die Rinder und Kühe sind demonstrativ auf die Alpen zurückgekehrt. Da wurde allen klar: Es findet statt“, sagte Bellwald zum Wiederaufbau.