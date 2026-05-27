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Bäume auf Straßen

Wehren im Einsatz: Unwetter fegte über Kärnten

Kärnten
27.05.2026 17:13
Auch im Lendkanal auf Höhe der Beachvolleyball Plätze liegt ein umgestürzter Baum.
Auch im Lendkanal auf Höhe der Beachvolleyball Plätze liegt ein umgestürzter Baum.(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt )
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Donner, heftige Windböen und leichter Hagel – ein Unwetter machte sich am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr über Kärnten breit. Mehrere Bäume stürzten auf die Straßen und blockieren die Weiterfahrt. Die Einsatzkräfte arbeiten auf Hochtouren.

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Die Kärntner Unwetterzentrale hat vor dem Gewitter am Vormittag bereits gewarnt, das dann schließlich heftig über Kärnten niederging. Und gleich als die Wolken weiterzogen und das Unwetter etwas nachgelassen hatte, wurden mehrere Wehren zum Einsatz gerufen. „Im ganzen Stadtgebiet von Klagenfurt liegen Äste auf den Straßen. Auch umgefallene Bäume blockieren die Fahrbahnen“, berichtet die Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten.

Besonders betroffen ist die Techelsberger Gegend am Nordufer des Wörthersees. Und auch „der Glan Radweg bei Feschnig wird aktuell von einem Baum blockiert“, meldet ein aufmerksamer „Krone“-Leser.

Die Wehren beim Lendkanal in der Nähe des Seepark Hotel.
Die Wehren beim Lendkanal in der Nähe des Seepark Hotel.(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt )
Beim Lendkanal wurde ein Baum aufgrund des Sturmes entwurzelt. Nun müssen ihn die Einsatzkräfte ...
Beim Lendkanal wurde ein Baum aufgrund des Sturmes entwurzelt. Nun müssen ihn die Einsatzkräfte aus dem Wasser ziehen.(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt)
Die Bäume werden von den Straßen geräumt.
Die Bäume werden von den Straßen geräumt.(Bild: FF Kalvarienberg)
Am Radweg entlang der Glan hinterließ das Unwetter Spuren.
Am Radweg entlang der Glan hinterließ das Unwetter Spuren.(Bild: Julia Glantschnig)
Radweg bei Feschnig.
Radweg bei Feschnig.(Bild: Julia Glantschnig)

Besonders Reisende in Richtung Villach müssen sich in Geduld üben. „Die Wehren arbeiten auf Hochtouren, einen Baum auf der Autobahn bei Pörtschach zu entfernen“, so die LAWZ.

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Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rät, „betroffene Bereiche zu meiden und im Straßenverkehr auf mögliche Gefahrenstellen zu achten“.

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