Wehren im Einsatz: Unwetter fegte über Kärnten

Donner, heftige Windböen und leichter Hagel – ein Unwetter machte sich am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr über Kärnten breit. Mehrere Bäume stürzten auf die Straßen und blockieren die Weiterfahrt. Die Einsatzkräfte arbeiten auf Hochtouren.
Die Kärntner Unwetterzentrale hat vor dem Gewitter am Vormittag bereits gewarnt, das dann schließlich heftig über Kärnten niederging. Und gleich als die Wolken weiterzogen und das Unwetter etwas nachgelassen hatte, wurden mehrere Wehren zum Einsatz gerufen. „Im ganzen Stadtgebiet von Klagenfurt liegen Äste auf den Straßen. Auch umgefallene Bäume blockieren die Fahrbahnen“, berichtet die Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten.
Besonders betroffen ist die Techelsberger Gegend am Nordufer des Wörthersees. Und auch „der Glan Radweg bei Feschnig wird aktuell von einem Baum blockiert“, meldet ein aufmerksamer „Krone“-Leser.
Besonders Reisende in Richtung Villach müssen sich in Geduld üben. „Die Wehren arbeiten auf Hochtouren, einen Baum auf der Autobahn bei Pörtschach zu entfernen“, so die LAWZ.
Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rät, „betroffene Bereiche zu meiden und im Straßenverkehr auf mögliche Gefahrenstellen zu achten“.
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