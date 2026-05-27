Wehren im Einsatz: Unwetter fegte über Kärnten

Die Kärntner Unwetterzentrale hat vor dem Gewitter am Vormittag bereits gewarnt, das dann schließlich heftig über Kärnten niederging. Und gleich als die Wolken weiterzogen und das Unwetter etwas nachgelassen hatte, wurden mehrere Wehren zum Einsatz gerufen. „Im ganzen Stadtgebiet von Klagenfurt liegen Äste auf den Straßen. Auch umgefallene Bäume blockieren die Fahrbahnen“, berichtet die Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten.