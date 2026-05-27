Gastronomenkonto als Zwischenstation für 43.000 €

„Frankie“ hatte die Idee mit dem Konto

Auslöser der Affäre war laut seiner Darstellung ein Mann namens „Frankie“, der im vergangenen Winter regelmäßig sein Lokal besucht haben soll. Der angebliche Afrikaner habe sich immer wieder kleinere Geldbeträge geliehen. Insgesamt seien so rund 4500 Euro zusammengekommen. Als der Gastronom das Geld zurückforderte, habe „Frankie“ erklärt, er erwarte selbst eine größere Überweisung. Dafür brauche er lediglich die Bankdaten des Wirts, damit dieser sich seine offenen 4500 Euro direkt holen könne. Der 53-Jährige gab seine Kontodaten weiter – und geriet damit mitten in einen professionellen Betrugsfall.