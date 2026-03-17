Rechenzentren: Deutschland will kräftig ausbauen

Die deutsche Regierung wird laut Digitalminister Karsten Wildberger am Mittwoch eine Strategie zum Ausbau von Rechenzentren beschließen. Ziel sei es, bis zum Jahr 2030 die Rechenzentrumskapazitäten mindestens zu verdoppeln, sagte Wildberger zu Journalisten.
Die Kapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI) sollten dabei mindestens vervierfacht werden. Die Strategie enthalte dafür 28 Einzelmaßnahmen und setze ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag der schwarz-roten Regierung um.
Teil der Strategie ist Wildberger zufolge, Freiflächen zu identifizieren, die für Investoren attraktiv seien. Außerdem solle die Gewerbesteuer künftig dort anfallen, wo das Rechenzentrum stehe und nicht, wo der Firmensitz sei.
Auch sollten die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Wildberger sprach von einem wichtigen Schritt, aber auch weiterhin einem größeren Aufholbedarf gegenüber den USA.
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