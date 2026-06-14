Mucki-Auftritt! Ronaldo ist bereit für die WM

Wow! Nach seiner Ankunft in den USA sorgt Cristiano Ronaldo mit einem beeindruckenden Mucki-Auftritt für Staunen. Portugals Superstar ist bereit für die WM.
Am Samstag landete die portugiesische Nationalmannschaft in den USA. Nun heißt es, sich gut auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten. Unter anderem absolvierten Ronaldo und Co. bereits ein Training an einem Strand in Florida. Dabei präsentierte „CR7“ seinen muskelbepackten Körper.
Vor dem WM-Auftakt hatte Ronaldo zuletzt angebliche Fitnessprobleme dementiert. „Körperlich? Mir geht es gut. Habt ihr meine Spiele nicht gesehen?“, antwortete der 41-Jährige laut dem Sender ESPN auf die Frage von Journalisten nach seiner Verfassung. Ronaldo war in Portugals letzten beiden WM-Tests beim 2:1 gegen Chile und beim 2:1 gegen Nigeria ohne Tor geblieben.
Turnier-Mitfavorit Portugal absolviert das erste Spiel am Mittwoch (19 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Houston gegen die Demokratische Republik Kongo. In der Gruppe sind außerdem noch Kolumbien und Usbekistan.
WM-Trophäe fehlt noch
Ronaldo stellt wie Lionel Messi mit seiner sechsten WM-Teilnahme einen Rekord auf. Der goldene Pokal fehlt allerdings noch im Trophäenschrank des Superstars.
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