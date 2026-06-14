Mucki-Auftritt! Ronaldo ist bereit für die WM

Vor dem WM-Auftakt hatte Ronaldo zuletzt angebliche Fitnessprobleme dementiert. „Körperlich? Mir geht es gut. Habt ihr meine Spiele nicht gesehen?“, antwortete der 41-Jährige laut dem Sender ESPN auf die Frage von Journalisten nach seiner Verfassung. Ronaldo war in Portugals letzten beiden WM-Tests beim 2:1 gegen Chile und beim 2:1 gegen Nigeria ohne Tor geblieben.