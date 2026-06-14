Spiel, Satz, Sieg für eine unbekannte Komponistin

Aus Venedig geflohen, begeistert sie in Paris

Womit ihre Oper keinerlei Aussicht auf Aufführung hatte. Paris holt das jetzt nach und lässt das Publikum über drei himmlische Stunden lang staunen: Französische Tänze und Chöre (exzellent: Chœur de Chambre de Namur) ruhen auf einem italienischen Fundament aus Rezitativen und Arien und Ensembles, die die Zeit stillstehen lassen. García-Alarcón belebt das mit seiner tollen Cappella nach allen Regeln der Kunst. Monteverdi und Cavalli klingen nach, war doch die Venezianerin einst Schülerin des Letzteren.