Darum greift der Iran jetzt US-Rechenzentren an

Die Angriffe der Revolutionsgarden begannen wenige Tage nach dem „Enthauptungsschlag“, bei dem Israel und die USA Teherans Machthaber Khamenei eliminierten: Eine große Amazon-Serverfarm in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde von „mehreren Objekten“ getroffen, Feuer brach aus. Auch in Bahrain geriet ein Amazon-Datenzentrum unter Beschuss durch iranische Drohnen. Laut jüngsten Drohungen aus Teheran soll es dabei nicht bleiben: Server der „Big Tech“-Konzerne aus den USA seien „legitime Ziele“. Was sich der Iran von dieser neuen Methode der Kriegsführung verspricht? Krone+ erklärt die Hintergründe.