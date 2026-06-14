Als das Genie des Strafraums König der USA wurde

Dieses Mal verhinderte Vinicius Jr. mit seinem 1:1 gegen Marokko einen Fehlstart. Bei der ersten WM in den USA wurde ein nur 1,67 Meter kleiner Mann zum Allergrößten. Ein Brasilianer erfüllte sein „Versprechen“ und bescherte der Selecao nach 24 Jahren mit einer grandiosen Endrunde endlich wieder den Titel.