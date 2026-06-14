Bootshaus wurde zu Luxus-Lounge: Ärger am Attersee

Private Bootsfahrten trotz Sommersperre

Das Bootshaus ist aber nicht das einzige Ärgernis – sondern auch das dazugehörige, mehrere hundert PS starke Boot. Damit brause der Eigentümer trotz Sommersperre, die für weniger Lärm und Abgase sorgen soll, über den See. Der Bauunternehmer hat zwar ein Wassertaxi-Gewerbe angemeldet und daher eine Ausnahmegenehmigung, nutze das Boot aber vorwiegend privat, so der Vorwurf. Auch dem will Kaineder auf den Grund gehen. Er fordert das Land OÖ zur Prüfung auf: „Liegt tatsächlich ein ernsthafter Betrieb zur Personenbeförderung vor? Wie oft wurde das Boot dafür genutzt? Wer prüft Fahrten, Zweck und Aufzeichnungen?“