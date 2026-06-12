Wirbel um Aggro-Kater: Jetzt spricht der Besitzer

Doch der Reihe nach: Melanie, selbst Besitzerin einer Katze, soll nach eigenen Angaben bereits zweimal in ihrem Haus von dem Vierbeiner attackiert worden sein. Beim ersten Vorfall im vergangenen September habe das Tier plötzlich in ihrer Küche gesessen und sie anschließend angegriffen. „Meine Katze war da gar nicht im Raum, sondern im Bad“, schildert sie. Zu einem weiteren Zwischenfall sei es am vergangenen Sonntag gekommen, nachdem sich der Kater erneut Zutritt zu ihrem Zuhause verschafft haben soll. Diesmal dürfte nicht die junge Frau das eigentliche Ziel gewesen sein, sondern ihre Katze. Als sie versucht habe, die beiden Tiere voneinander zu trennen, sei sie selbst ins Kreuzfeuer geraten und attackiert worden.