Pensionist stürzt bei Arbeiten fünf Meter von Dach

Zu dem schrecklichen Unfall kam es laut Polizei gegen 14.30 Uhr im Gemeindegebiet von Fließ im Bezirk Landeck. „Zwei Männer im Alter von 35 und 77 Jahren trugen auf einer Baustelle gemeinsam einen Holzbalken. Dabei stolperte der 77-Jährige und stürzte in der Folge circa fünf Meter über ein Vordach auf ein Betonfundament“, heißt es vonseiten der Ermittler.