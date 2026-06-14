Pensionist stürzt bei Arbeiten fünf Meter von Dach

Fataler Unfall am Samstagnachmittag im Tiroler Oberland: Ein 77-jähriger Einheimischer stürzte im Zuge von Arbeiten auf einer Baustelle fünf Meter von einem Dach und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Zu dem schrecklichen Unfall kam es laut Polizei gegen 14.30 Uhr im Gemeindegebiet von Fließ im Bezirk Landeck. „Zwei Männer im Alter von 35 und 77 Jahren trugen auf einer Baustelle gemeinsam einen Holzbalken. Dabei stolperte der 77-Jährige und stürzte in der Folge circa fünf Meter über ein Vordach auf ein Betonfundament“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Mit Hubschrauber ins Spital
Der Pensionist zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem alarmierten Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.