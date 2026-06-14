Rangnick verlängert beim ÖFB – Brasilien nur Remis

Teamchef Ralf Rangnick verlängert seinen Vertrag beim ÖFB, Schottland zittert sich zu Pflichtsieg gegen Haiti und die Schweiz blamiert sich mit dem 1:1 gegen Katar. Marco Cornelius und Ex-Teamspieler Stefan Maierhofer analysieren im „Krone“-WM-Studio den dritten Turniertag. Das WM-Studio gibt es täglich um 8:30 Uhr auf krone.tv.
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