Meta buttert Milliarden in KI-Rechenzentren

Arbeit an neuen KI-Modellen

Im Rennen um die technologische Führung bei Künstlicher Intelligenz hatte Meta vor einigen Monaten einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die vierte Generation der KI Llama lieferte nicht den erhofften Leistungsschub. Seither arbeitet Meta an einigen neuen KI-Modellen, die Meta-Technologiechef Andrew Bosworth zufolge vielversprechend sind. Sie würden zunächst intern genutzt.