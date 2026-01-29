Meta buttert Milliarden in KI-Rechenzentren

Meta treibt die Entwicklung einer künstlichen Superintelligenz voran. Daher will die Facebook-Mutter ihre Investitionen in KI-Rechenzentren heuer auf 115 bis 135 Milliarden Dollar (bis zu 112 Milliarden Euro) nahezu verdoppeln.
Dennoch könne mit einem weiteren Anstieg des operativen Gewinns gerechnet werden, prognostizierte der Konzern am Mittwoch. Der US-Konzern stützte seinen Optimismus auf überraschend starke Geschäftszahlen.
Im vergangenen Jahr wuchs das Betriebsergebnis den Angaben zufolge um 20 Prozent auf 83,28 Milliarden Dollar. Der Konzernumsatz legte um 22 Prozent auf 200,97 Milliarden Dollar zu. Motor dieser Entwicklung waren erneut die Werbeeinnahmen, erläuterte Meta-Finanzchefin Susan Li in einer Telefonkonferenz. Daran werde sich in den kommenden Jahren nichts ändern.
Die Preise für Online-Anzeigen lägen derzeit etwa sechs Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Gründe hierfür seien eine wachsende Nachfrage und eine verbesserte Wirkung der Werbung. Mit der neuen Meta-Software Advantage+ können Kunden automatisierte und personalisierte Kampagnen schalten. Analysten zufolge stößt dieses Angebot bei Werbetreibenden auf wachsendes Interesse.
Arbeit an neuen KI-Modellen
Im Rennen um die technologische Führung bei Künstlicher Intelligenz hatte Meta vor einigen Monaten einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die vierte Generation der KI Llama lieferte nicht den erhofften Leistungsschub. Seither arbeitet Meta an einigen neuen KI-Modellen, die Meta-Technologiechef Andrew Bosworth zufolge vielversprechend sind. Sie würden zunächst intern genutzt.
Parallel dazu arbeitet der Konzern an einer „Künstlichen Allgemeinen Intelligenz“ (Artificial General Intelligence, AGI). Sie gilt als der Heilige Gral der Branche und als potenzielles Multimilliardengeschäft. Diese Programme können Aufgaben selbstständig erledigen und sind nicht auf menschliche Anweisungen angewiesen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.