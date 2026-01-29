Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Superintelligenz

Meta buttert Milliarden in KI-Rechenzentren

Digital
29.01.2026 07:19
Meta-CEO Mark Zuckerberg
Meta-CEO Mark Zuckerberg(Bild: AP/Nic Coury)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Meta treibt die Entwicklung einer künstlichen Superintelligenz voran. Daher will die Facebook-Mutter ihre Investitionen in KI-Rechenzentren heuer auf 115 bis 135 Milliarden Dollar (bis zu 112 Milliarden Euro) nahezu verdoppeln.

0 Kommentare

Dennoch könne mit einem weiteren Anstieg des operativen Gewinns gerechnet werden, prognostizierte der Konzern am Mittwoch. Der US-Konzern stützte seinen Optimismus auf überraschend starke Geschäftszahlen.

Im vergangenen Jahr wuchs das Betriebsergebnis den Angaben zufolge um 20 Prozent auf 83,28 Milliarden Dollar. Der Konzernumsatz legte um 22 Prozent auf 200,97 Milliarden Dollar zu. Motor dieser Entwicklung waren erneut die Werbeeinnahmen, erläuterte Meta-Finanzchefin Susan Li in einer Telefonkonferenz. Daran werde sich in den kommenden Jahren nichts ändern.

Die Preise für Online-Anzeigen lägen derzeit etwa sechs Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Gründe hierfür seien eine wachsende Nachfrage und eine verbesserte Wirkung der Werbung. Mit der neuen Meta-Software Advantage+ können Kunden automatisierte und personalisierte Kampagnen schalten. Analysten zufolge stößt dieses Angebot bei Werbetreibenden auf wachsendes Interesse.

Arbeit an neuen KI-Modellen
Im Rennen um die technologische Führung bei Künstlicher Intelligenz hatte Meta vor einigen Monaten einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die vierte Generation der KI Llama lieferte nicht den erhofften Leistungsschub. Seither arbeitet Meta an einigen neuen KI-Modellen, die Meta-Technologiechef Andrew Bosworth zufolge vielversprechend sind. Sie würden zunächst intern genutzt.

Parallel dazu arbeitet der Konzern an einer „Künstlichen Allgemeinen Intelligenz“ (Artificial General Intelligence, AGI). Sie gilt als der Heilige Gral der Branche und als potenzielles Multimilliardengeschäft. Diese Programme können Aufgaben selbstständig erledigen und sind nicht auf menschliche Anweisungen angewiesen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Mit Tastatur und Stift
Matepad 12X im Test: Profi-Tablet zum Sparpreis?
Krone Plus Logo
Erstes „Papier-Handy“
TCL NXTPAPER 60 Ultra im Test: Endlich ein Novum!
„Forbidden Solitaire“
Uralter Windows-Klassiker lehrt Gamer das Fürchten
DJ Ötzi stürmt mit einem 13 Jahre alten Song zum zweiten Mal die Charts – dank TikTok.
Song ist 13 Jahre alt
TikTok katapultiert DJ Ötzi wieder in die Charts!
Krone Plus Logo
Sonderbare Software
Redmi Note 15 Pro: Warum wir vor einem Kauf warnen
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
136.438 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
130.867 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
123.434 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Hightech im Schnee
Wie die Exoskelette für Skitouren funktionieren
Fokus auf Roboter
Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein
US-Abgeordneter:
Nvidia half chinesicher KI-Firma DeepSeek
Superintelligenz
Meta buttert Milliarden in KI-Rechenzentren
Android-Daten
Google legt Sammelklage mit Millionen-Zahlung bei

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf