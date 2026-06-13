Eder mit 95,3 Prozent zum Genossen-Boss gewählt

Seit eineinhalb Jahren hatte die Salzburger SPÖ keine klare Führung: Jetzt ist damit Schluss. Peter Eder wurde am heutigen Samstag mit 95,3 Prozent Zustimmung von über 700 Mitgliedern zum Parteivorsitzenden gewählt ...
Die fetten Jahre für die SPÖ in Salzburg sind vorbei. Von 45,4 Prozent krachten die Sozialdemokraten in 13 Jahren auf 17,9 Prozent herunter. Die Trendwende soll jetzt Peter Eder einleiten.
Der Salzburger Arbeiterkammer-Präsident und Gewerkschafts-Chef stellte sich beim Landesparteitag am Samstag in St. Johann der Wahl der SPÖ-Mitglieder.
Mit 95,3 Prozent Zustimmung erteilten ihm die Genossen das Vertrauen. Er soll die Scherben der letzten Jahre wegkehren und will die Sozialdemokraten in wieder erfolgreiche Jahre führen. Als Eders Stellvertreter wurden Michaela Schmidt, Karin Dollinger, Georg Djundja, Evi Huber, Alexander Stangassinger und Bettina Brandauer gewählt.
Als Zeichen der Solidarität gesellten sich neben den üblichen Ehrengästen – von altgedienten Politikern wie Gabi Burgstaller oder Walter Steidl über Nationalrats- sowie Landtagsabgeordnete und allen Salzburger SPÖ-Bürgermeistern – sogar Vizekanzler Andreas Babler, Österreichs Gewerkschafts-Chef Wolfgang Katzian und Staatssekretärin Michaela Schmidt unter die Parteitags-Gäste.
Mehr vom Salzburger Landesparteitag und wie Peter Eder die Trendwende einleiten will, lesen Sie in der Sonntags-„Krone“ und natürlich online auf krone.at.
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