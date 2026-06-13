Eder mit 95,3 Prozent zum Genossen-Boss gewählt

Mit 95,3 Prozent Zustimmung erteilten ihm die Genossen das Vertrauen. Er soll die Scherben der letzten Jahre wegkehren und will die Sozialdemokraten in wieder erfolgreiche Jahre führen. Als Eders Stellvertreter wurden Michaela Schmidt, Karin Dollinger, Georg Djundja, Evi Huber, Alexander Stangassinger und Bettina Brandauer gewählt.