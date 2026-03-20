Toxische Beziehungen: So schädlich ist Ihr Umfeld

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Mentale Stärke & Emotionale Balance
20.03.2026 10:00
Klappt die Zusammenarbeit nicht reibungslos, fühlt man sich auch schneller ausgelaugt.
Klappt die Zusammenarbeit nicht reibungslos, fühlt man sich auch schneller ausgelaugt.(Bild: Antonioguillem - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Ungesunde Beziehungen sind kein Randphänomen. Sie entstehen überall dort, wo Menschen miteinander zu tun haben: im Job, in Freundschaften, in Familien – und natürlich in Liebesbeziehungen. Oft schleichen sie sich leise ein. Wer die feinen Signale erkennt, versteht schnell, welche Dynamiken Energie entziehen.

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Die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl beobachtet dieses Muster häufig. „Viele Menschen spüren, dass ihnen eine Beziehung nicht guttut, aber sie können es nicht benennen“, sagt sie. „Wir sind soziale Wesen. Wir möchten dazugehören, wir wollen Harmonie. Deshalb übergehen wir Warnsignale oft viel länger, als uns guttut.“ Besonders tückisch sei, dass ungesunde Dynamiken nicht nur in romantischen Beziehungen auftreten.

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