Toxische Beziehungen: So schädlich ist Ihr Umfeld

Die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl beobachtet dieses Muster häufig. „Viele Menschen spüren, dass ihnen eine Beziehung nicht guttut, aber sie können es nicht benennen“, sagt sie. „Wir sind soziale Wesen. Wir möchten dazugehören, wir wollen Harmonie. Deshalb übergehen wir Warnsignale oft viel länger, als uns guttut.“ Besonders tückisch sei, dass ungesunde Dynamiken nicht nur in romantischen Beziehungen auftreten.