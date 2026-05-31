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Mehr als nur Fenster

Vom Lichtschlitz zum Durchblick mit Kunstanspruch

Kärnten
31.05.2026 16:01
Fenster-Experten haben den Durchblick: Jürgen Moravi, Gorazd Živkovic, Geraldine Klever, Doris ...
Fenster-Experten haben den Durchblick: Jürgen Moravi, Gorazd Živkovic, Geraldine Klever, Doris Kircher und Robert Geyer-Kubista.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Saublasen, Butzenscheiben, bunt gefärbtes Glas, Doppelfenster... Praktisch und künstlerisch sollte es sein – vor allem für die Kirchen. Ein Rückblick in die spannende Geschichte der Fenster-Innovationen und der Glaskunst.

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Wer nicht baut, sondern schon wohnt, denkt bei Fenstern zuallererst ans Putzen – ein Thema, das einst keines war. Denn in den ersten Behausungen gab es gar keine Fenster. „Dann schuf man im Profanbau Lichtschlitze, die etwas Luft und etwas Licht hereinließen. Sie waren nicht verschließbar. In Burgen sieht man noch oft solche Lichtschlitze“, weiß Jürgen Moravi, Bauhistoriker und Denkmalpfleger im Landeskonservatorat.

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