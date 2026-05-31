Chaos-Wahl: Braucht es überhaupt einen ORF-Chef?

Wenn Sie am Montag den ORF einschalten, dann machen Sie wieder eine Zeitreise in die verschiedensten Epochen der TV-Geschichte. 12.10 Uhr spielt es Kommissar Rex – ab ins Jahr 1996 mit der Folge „Lebendig begraben“. Und man kann 30 Jahre nach Erstausstrahlung nur hoffen, dass, wer auch immer da verbuddelt wurde, damals rasch befreit werden konnte, sonst wären mittlerweile dreimal saftige Friedhofsgebühren fällig.