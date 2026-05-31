Olympia-Zweiter beendet mit 28 Jahren die Karriere

Olympia blieb lange ein Traum

Das Debüt im Weltcup hatte Müller Ende 2016 gegeben, auf sein erstes Antreten bei Olympia musste er dann aber fast zehn Jahre warten. Die Winterspiele in Peking hatte er verpasst, im damaligen Winter passte die Form nicht. Es sei rückblickend ein „extremer Dämpfer“ gewesen, meinte Müller nun. Jedoch: „Rückblickend hat mich das sogar stärker gemacht. Ich habe mein Mindset geändert, bin die Dinge weniger verbissen angegangen. Nichts muss, alles kann – mit der Einstellung ist die Leichtigkeit und in Folge auch die Qualität zurückgekehrt.“