Hat Bildung heute überhaupt noch einen Wert?

In der Wohlfühl- und Kuschelecke des deutschen Bildungsbürgertums, der bekanntesten und einflussreichsten Wochenzeitung Deutschlands „Die Zeit“, räsonierte die Germanistin Anna-Lena Scholz über Sinn und Unsinn von Bildung heute (ZEIT, Nr. 22/20926). Wehmütig bekannte sie, dass sie „immer ein gebildeter Mensch sein“ wollte. Und weiter: „Doch seit einiger Zeit kommen mir Zweifel. Ob sich die Anstrengung gelohnt hat. Ob meine Bildung noch einen Wert hat. Für mich, mein Gegenüber, die Gesellschaft.“