Jeder 10. Wiener will großzügigere Sozialhilfe

Teurere Öffis, Hundesteuer, Erhöhung der Parkgebühren – die Stadt Wien muss sparen, und sie tut dies auch bei der Bevölkerung. Eine neue Umfrage zeigt: Bereits 68 Prozent der Wiener spüren diese Maßnahmen im Geldbörsel sehr bzw. eher stark. Wo die Befragten sparen wollen: bei der Mindestsicherung. Aber längst nicht alle ...