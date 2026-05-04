Jeder 10. Wiener will großzügigere Sozialhilfe

Teurere Öffis, Hundesteuer, Erhöhung der Parkgebühren – die Stadt Wien muss sparen, und sie tut dies auch bei der Bevölkerung. Eine neue Umfrage zeigt: Bereits 68 Prozent der Wiener spüren diese Maßnahmen im Geldbörsel sehr bzw. eher stark. Wo die Befragten sparen wollen: bei der Mindestsicherung. Aber längst nicht alle ...
Fast 15 Milliarden Euro Schulden! Der Berg wächst und wächst, und es liegt an Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ), dass nicht eine noch schlimmere Gebirgsbildung vor allem die Zukunft nachfolgender Generationen unter sich begräbt. Eine Milliarde konnte sie bereits einsparen: Eine Maßnahme, die an ihren Beliebtheitswerten nagt – innerhalb wie außerhalb der Partei.
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