Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl

Sie brüllten einander an, dass sie sich, trotz 150 Kilometern (Luftlinie) Entfernung beinahe hören hätten müssen: Am feiertäglichen 1. Mai hatten Andreas Babler und Herbert Kickl ihre großen Auftritte, versuchten da mit aller Kraft, auf Kosten des jeweils anderen zu punkten. Wie unsere Reporterinnen und Reporter berichteten, schmähte beim SPÖ-Maiaufmarsch in Wien der Rote den Blauen, skandierte dort lauthals: „Wir brauchen keinen Trump auf Österreichisch“.
Während im Festzelt in Linz der Blaue im wahrsten Sinne des Wortes unter der Gürtellinie gegen den Roten austeilte: „Am Rathausplatz stehen alle etwas gebückt da, weil sie die Hosen voll haben.“ So erntet man billig Gelächter.
Ja, wenn sie im Kreise ihrer Anhänger Reden schwingen, dann sind Babler und Kickl ganz groß. Da ist keine Pointe zu schlecht oder zu tief. Der Applaus der engsten Fangemeinde – er ist, mehr oder weniger unabhängig vom Gesagten auf dem Podium, garantiert ...
So spinnefeind Kickl und Babler einander sein mögen: In mancher Hinsicht sind sie ja doch - auch wenn sie das sicher ganz vehement abstreiten würden – Seelenbrüder. Beide poltern und rüpeln gerne. Beide fühlen sich unter ihresgleichen am wohlsten. Beide kämpfen mehr oder weniger um dieselben Wähler.
Der größte Unterschied: Der eine hat Erfolg, der andere – bisher? – nicht ...
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
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