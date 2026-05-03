Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl

Sie brüllten einander an, dass sie sich, trotz 150 Kilometern (Luftlinie) Entfernung beinahe hören hätten müssen: Am feiertäglichen 1. Mai hatten Andreas Babler und Herbert Kickl ihre großen Auftritte, versuchten da mit aller Kraft, auf Kosten des jeweils anderen zu punkten. Wie unsere Reporterinnen und Reporter berichteten, schmähte beim SPÖ-Maiaufmarsch in Wien der Rote den Blauen, skandierte dort lauthals: „Wir brauchen keinen Trump auf Österreichisch“.