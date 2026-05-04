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Anhaltende Trockenheit

Landwirte in Sorge: „Ohne Wasser wächst nichts!“

Salzburg
04.05.2026 08:00
Viele verschiedene Gemüsesorten baut Hans Winklhofer in Wals an. Schon jetzt muss er mit dem ...
Viele verschiedene Gemüsesorten baut Hans Winklhofer in Wals an. Schon jetzt muss er mit dem Gießwagen ausrücken, um seine Beete zu bewässern.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Heidi Geyer
Von Heidi Geyer

Die Trockenheit im Bundesland Salzburg ist derzeit extrem. Für viele Landwirte ist die Lage besorgniserregend. „Auf die kommenden Wochen kommt es an“, hofft Bauernbund-Obmann Michael Schmidhuber auf Regen.  Auch die Bäume leiden unter dem Hitzestress. Freuen kann sich darüber nur der Borkenkäfer. 

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Viele Salzburger genießen derzeit die Sonnenstrahlen. Was für die einen eine Wonne ist, macht vielen Landwirten große Sorgen. „Treffen tut es uns alle hart“, sagt Michael Schmidhuber, Obmann des Bauernbundes im Flachgau.

Egal ob in der Milchwirtschaft oder im Ackerbau. Denn was im eigenen Garten gilt, betrifft auch die Landwirte: „Ohne Wasser wächst nichts!“ Es gebe noch keinen Grund zur Panik, wohl aber zu Besorgnis. „Auf die kommenden Wochen kommt es an.“

Zitat Icon

Dass wir einmal Probleme mit dem Wasser bekommen, hätte ich früher nicht gedacht. Wir haben zwei Brunnen, aber die Bewässerung ist sehr arbeitsintensiv.

Hans Winklhofer, Gemüsebauer aus Wals

Gemüsebauer Hans Winklhofer aus Wals beobachtet schon seit mehreren Jahren, dass die Niederschläge in Salzburg abnehmen. Er hat dafür Bewässerungssysteme installiert.

Kein Tiefschlaf, wenn der Gießwagen läuft
„Wir haben dadurch einen erhöhten Arbeitsaufwand“, sagt Winklhofer. Etwa, weil man die Schläuche immer wieder kontrollieren müsse. „Wenn die Gießwagen nachts laufen, komme ich nicht in den Tiefschlaf“, sagt der Landwirt.

Die anhaltende Hitze lässt die Pegelstände in den heimischen Gewässern sinken. Nur wenig Wasser ...
Die anhaltende Hitze lässt die Pegelstände in den heimischen Gewässern sinken. Nur wenig Wasser führt derzeit die Saalach bei Lofer.(Bild: Kerstin Jönsson)

Gestresst sind auch die Bäume im Land. Neben der Gefahr von Waldbränden trifft sie die Trockenheit in der Wachstumsphase, sagt Landesforstdirektor Michael Mitter. „Dieses Wasserdefizit holen sie nicht mehr auf. Sie wachsen dadurch weniger.“

Schon einmal sei es vorgekommen, dass sich bereits Ende August die Buchen rot gefärbt hatten. „Das lag auch damals an der Trockenheit im April und im Mai“, sagt Mitter. Kein bloßes Farbenspiel, die Trockenheit bringt die Bäume in puren Stress.

Nur einer freut sich: der Borkenkäfer. „Er wird von den Stresshormonen der Bäume angelockt“, erklärt der Waldexperte. Das belaste den Wald zusätzlich. Ein wenig Hoffnung bringt der Blick auf den Wetterbericht: Ab Mitte der Woche werden Abkühlung und auch Regen erwartet.

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