Formel-1-Experte flieht vor beißendem Jimmy Fallon

Achtung, Beißgefahr! Für einen kuriosen Moment sorgte Talkshow-Host Jimmy Fallon beim Formel-1-GP in Miami. Als der US-Amerikaner vom Sky-Experten Martin Brundle vor dem Rennen zum Interview gebeten wurde, biss er kurzerhand ins Mikrofon des ehemaligen Piloten, der wenige Fragen später die „Flucht“ ergriff ...
Mangelnde Euphorie kann man Fallon ja nicht gerade vorwerfen. Als sich Brundle seinen Weg durch die Boxengasse bahnte, um den einen oder anderen Promi vors Mikrofon zu locken, reagierte der Comedian fast ein bisschen zu ekstatisch.
Brundle irritiert
Eigentlich wollte Brundle nur ein paar lustige Sätze von seinem Gesprächspartner hören, als dieser jedoch ins Mikro biss, schien selbst der routinierte Formel-1-Experte ein wenig überfordert.
Nach einem Monolog Fallons verabschiedete sich Brundle schließlich mit den Worten „Bitte beiß nicht nochmal in mein Mikrofon“. Ein Interview, das dem Briten wohl noch länger im Gedächtnis bleiben wird ...
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