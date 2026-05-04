„Genau für diese Momente spielen wir Fußball“

Nach Salzburgs 1:1 gegen Sturm hat Rapid im Titel-Vierkampf wieder alles selbst am Fuß. Theoretisch. Dafür müsste am Montag (20.30) aber auch ein Sieg beim LASK her. In Linz herrscht nach dem Pokal-Triumph Euphorie, bei Grün-Weiß weiß hingegen fast niemand, wie man Meister wird...