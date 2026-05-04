Bundesliga: LASK gegen Rapid ab 20.30 Uhr LIVE

Gutes Omen für Kühbauer

Als „dermaßen schlecht“ bezeichnete Kühbauer die Spielansetzung. Der ehemalige WAC-Coach sah sich auch hierbei um ein Jahr zurückversetzt. Damals war die Partie der Wolfsberger gegen Rapid ebenfalls drei Tage nach dem Cupsieg angesetzt. Ein gutes Omen: Damals gewann der WAC in Wien. Was zudem für den LASK spricht: In puncto Physis und Kadertiefe scheinen die Oberösterreicher überdurchschnittlich gut aufgestellt. Die Cupparty stieg jedenfalls mit angezogener Handbremse. Während die Fans in der heimischen Arena noch lange feierten, hielten es die Spieler bewusst ruhig. „Wir konnten nicht ‘open end‘ machen. Die Saison ist noch nicht vorbei“, betonte Kühbauer.