Dieser Kickl-Sager sorgt jetzt für neuen Zündstoff

„Autoritäre Männer lieben die ,gute alte Zeit‘“

Auch einige X-User zeigten sich über den Kickl-Sager erzürnt. „Der Kickl darf zu Gewalt auffordern, weil er als Parlaments-Aparatschik immun und vor Strafverfolgung geschützt ist. Darum durfte er vor Jahren auch das mit dem ,Schlag aufs Hosentürl‘ ungestraft sagen. Für uns Normalsterbliche gilt das halt nicht“, betonte ein User. Zur Erinnerung: Kickl wünschte sich im Wahlkampf 2019 für die Gegner der Freiheitlichen „einen Schlag aufs Hosentürl“. Ein weiterer User schrieb: „Autoritäre Männer lieben die ,gute alte‘ Zeit. Nicht nur bei der Kindererziehung.“