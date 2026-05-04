Samsung tauscht TV-Spartenchef überraschend aus

Der Schritt kommt unerwartet, da der Konzern seine Führungsebene üblicherweise im Dezember umbaut. Zwar nannte Samsung offiziell keinen Grund für die erste Neubesetzung an der Spartenspitze seit mehr als zwei Jahren, ein Firmenvertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters jedoch, der neue Chef solle neue Perspektiven in dem hart umkämpften Markt eröffnen.