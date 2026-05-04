Überschlag in Formel 1: „Das war beängstigend!“

Technischer Defekt

Schuld war übrigens ein technischer Defekt am Auto von Lawson, der ebenfalls das Rennen beenden musste. „Das ist natürlich für uns beide echt blöd. Ich bin in die letzte Kurve gefahren und als ich gebremst habe, ist das Getriebe ausgefallen und es ist in den Leerlauf gerutscht“, schildert der Racing-Bulls-Pilot.