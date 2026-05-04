Überschlag in Formel 1: „Das war beängstigend!“

Mit einem heftigen Überschlag hat Pierre Gasly am Sonntag für die große Schrecksekunde beim Grand Prix von Miami gesorgt. „Das war schon beängstigend“, so der Alpine-Pilot, der zum Glück unverletzt blieb.
Was war passiert? Pierre Gasly wurde in Kurve 17 von Liam Lawson (Racing Bulls) ausgehebelt. Die Folge: Sein Bolide überschlug sich und krachte in die Mauer.
Hier der Unfall im Video:
„Ich bin sehr enttäuscht. Das sah natürlich schon sehr gefährlich aus, speziell, weil man nicht weiß, was passiert, wenn man da mal so durch die Luft gewirbelt wird“, sagte Gasly nach dem Rennen bei Sky. Nachsatz: „Zum Glück geht es mir gut.“
Technischer Defekt
Schuld war übrigens ein technischer Defekt am Auto von Lawson, der ebenfalls das Rennen beenden musste. „Das ist natürlich für uns beide echt blöd. Ich bin in die letzte Kurve gefahren und als ich gebremst habe, ist das Getriebe ausgefallen und es ist in den Leerlauf gerutscht“, schildert der Racing-Bulls-Pilot.
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