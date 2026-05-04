Milliarden-Angebot: GameStop will eBay übernehmen

Konkurrenz für Amazon

Er wolle mit eBay einen viel stärkeren Konkurrenten für Amazon aufbauen, erklärte Cohen der Zeitung sein Vorhaben. Nach einer Übernahme strebt er an, das fusionierte Unternehmen zu führen. GameStop hält bereits einen Anteil von rund fünf Prozent an eBay. Ausgehend aus der zuletzt von eBay genannten Zahl ausstehender Aktien gibt GameStop den Wert des Angebots mit etwa 55,5 Milliarden Dollar an.