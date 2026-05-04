Schwere Vorwürfe erschüttern Welser Privatschule

Von gravierenden Bildungsrückständen bis hin zu andauernder, vom Lehrpersonal tolerierter Gewalt unter den Schülern reichen die Vorwürfe gegen eine Welser Privatschule. Mehrere Eltern erzählten ähnliche Geschichten, ein Paar erhebt nun mit Anwältin Sonja Fasthuber Beschwerde. Die Schule dementiert.