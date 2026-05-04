Mit Pony „Darkota“ in Richtung Dressur-Olymp

Große Pläne einer jungen Reiterin

„Reiten macht den Kopf frei, wenn es schwer wird, dann taue ich erst so richtig auf“, erzählt Georgina, die erstmals mit acht Jahren an einem Wettbewerb teilnahm und sich in der Führzügelklasse die Goldmedaille schnappte. Mittlerweile hat die Elfjährige an über 30 Bewerben teilgenommen und eine ganze Wand voll mit Schleifen, Gold-, Silber- und Bronzemedaillen zu Hause. Sie holte sich auch den vierten Platz bei der Bundesländermeisterschaft.