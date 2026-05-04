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Einsätze, Fehlalarme

Brandgefährliche Trockenheit, etwas Regen in Sicht

Tirol
04.05.2026 08:50
In Thiersee/Landl kam es Sonntag zu einem Waldbrand.
In Thiersee/Landl kam es Sonntag zu einem Waldbrand.(Bild: FF-Vorderthiersee)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Teils extreme Trockenheit ließ in den vergangenen Wochen und Tagen die Waldbrandgefahr enorm steigen. Immer wieder kam es zuletzt zu Einsätzen, wie etwa am Sonntag im Tiroler Unterland. Teils gab es aber auch Fehlalarme. Was Nadelbäume damit zu tun haben und wann Regen kommt.

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Nicht nur Bauern und Gartenbesitzer erhoffen sich endlich Regen – auch der Waldboden lechzt regelrecht nach Wasser. In den vergangenen Tagen und Wochen gab es viel zu wenig Niederschlag. Und die aktuelle Trockenheit ist brandgefährlich. In der Vorwoche hat das Land Tirol sogar Waldbrand-Verordnungen erlassen. Das Entzünden von Feuern sowie Zweckfeuer im Wald sind demnach aktuell streng verboten!

Die Feuerwehren konnten durch das rasche Einschreiten Schlimmeres verhindern.
Die Feuerwehren konnten durch das rasche Einschreiten Schlimmeres verhindern.(Bild: FF-Vorderthiersee)

Sirenenalarm wegen Brand in Wald
Wie gefährlich es momentan tatsächlich ist und wie schnell es gehen kann, zeigte sich am frühen Sonntagnachmittag in Thiersee im Tiroler Unterland. Kurz vor 13 Uhr waren die Feuerwehren Landl und Vorderthiersee zu einem Waldbrand im Bereich Landl mittels Sirene alarmiert worden.

Zitat Icon

Das Feuer konnte dank des frühen Eintreffens der Einsatzkräfte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

FF Vorderthiersee

„Beim Landlberg Weg bei Wacht brannte es im Wald. Das Feuer konnte dank des frühen Eintreffens der Einsatzkräfte rasch unter Kontrolle gebracht werden“, hieß es vonseiten der Feuerwehr. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. 55 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Warum es auch einige Fehlalarme gab
Feueralarme wegen vermeintlichen Waldbränden gab es am Sonntag etwa in Oberperfuss und in Rinn (beide Bezirk Innsbruck-Land). Glücklicherweise konnte dort aber nach entsprechenden Erkundungen rasch Entwarnung gegeben werden. Grund für die Alarmierungen: die derzeit stark blühenden Nadelbäume. Durch den Wind wurden über den Wäldern teils regelrechte Pollen-Wolken aufgewirbelt, die aussahen wie Rauch.

Kein Rauch! Hier werden nur Pollen-Wolken aufgewirbelt.
Kein Rauch! Hier werden nur Pollen-Wolken aufgewirbelt.(Bild: Christof Birbaumer)

Zigaretten, Zündhölzer und Co. tabu
Aufgrund der aktuellen Trockenheit verbieten derzeit alle Tiroler Bezirkshauptmannschaften sowie die Stadt Innsbruck per Verordnung flächendeckend für ganz Tirol das Entzünden und Hantieren mit Feuer im Wald und Gefährdungsbereichen. Hierzu zähle auch das Wegwerfen von brennenden oder glimmenden Gegenständen, wie insbesondere von Zündhölzern oder Zigaretten. Von diesem Verbot umfasst sind auch Zweckfeuer, wie das Verbrennen von Astmaterial auf Almflächen. Das Verbot gilt auch für Waldbesitzer.

Neben Wäldern gilt das Verbot zudem für Gefährdungsgebiete, wo die Bodenvegetation oder die lokalen Windverhältnisse das Übergreifen eines Feuers in den benachbarten Wald begünstigen – etwa auf Wiesen neben Wäldern. Die entsprechenden Verordnungen gelten bis auf Widerruf.

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Zumindest etwas Regen in Sicht
In den kommenden Tagen ist in Tirol zumindest etwas Regen in Sicht. Schon am Dienstagnachmittag könnte es im Außerfern einzelne gewittrige Regenschauer geben. Im föhnigen Inntal und im Unterland wird es wohl zunächst noch trocken bleiben.

Unbeständig mit einem Mix aus Wolken, Sonne und Regen wird es dann am Mittwoch und am Donnerstag. Den ganz großen Niederschlag wird es wohl nicht geben. Ob es für eine Entspannung der Situation reicht, bleibt abzuwarten.

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