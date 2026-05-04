GAK-Held: „Zeige ich dir, wenn du mich einsetzt!“

Ex-Deutschland-Legionär Mark Grosse, der für den gesperrten Hofleitner eingesprungen war, war gegen die WSG mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack der Held des Spiels! Der 27-Jährige hat lange Zeit geduldig auf seine Chance gewartet: „Bei seiner ersten Startelf-Nominierung ist’s noch nicht so gut gelaufen“, so Feldhofer, „aber Mark hat gesagt, ’Coach das war nicht mein wahres Gesicht. Das zeige ich dir, wenn du mich wieder einsetzt.’ Und das hat er diesmal auch getan!“