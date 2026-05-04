Das ist Österreichs beliebteste Hochzeits-Location

Gastgeber: „Eine schöne Bestätigung“

Doch das ist es nicht allein, wie Hausherr Christian Blankenhorn betont: „Wir sind stolz, weil wir uns durch solche Auszeichnungen in unserem Weg bestätigt sehen. Beim Umbau der Alm 2023 haben wir höchste Ansprüche gestellt. Wir setzen auf gehobene Küche mit regionalen Bezügen und die Kraft eines tollen Teams, bei dem sich die Gäste sofort wie Freunde fühlen.“