Das ist Österreichs beliebteste Hochzeits-Location

Kirche und Dorfwirt waren gestern, heute muss die Location für den „schönsten Tag im Leben“ für viele Brautpaare deutlich mehr Spektakel bieten. Zwei große Online-Portale haben jetzt die beliebtesten Hochzeits-Locations gekürt. Der Sieg geht nach Tirol.
Mit dem Wonnemonat Mai beginnt traditionell die Hochzeitssaison. Für das Fest darf es bei der Kulisse für viele gerne ein bisschen mehr sein. Das wissen die Macher der größten österreichischen Hochzeitsportale Hochzeit.click und hochzeits-location.info. Gemeinsam verzeichneten sie im Vorjahr laut eigenen Angaben über 5,3 Millionen Seitenaufrufe von rund 2,5 Millionen Besuchern.
Nun haben die Plattformen, basierend auf Nutzerbewertungen und Favoritenmarkierungen, zum zehnten Mal die beliebtesten Hochzeits-Locations in Österreich gekürt. Auf dem ersten Platz landete mit dem „jezz AlmResort“ in Ellmau ein Tiroler Betrieb. Die traumhafte Lage mit Panoramablick direkt auf den Wilden Kaiser trägt wesentlich zur Beliebtheit bei.
Gastgeber: „Eine schöne Bestätigung“
Doch das ist es nicht allein, wie Hausherr Christian Blankenhorn betont: „Wir sind stolz, weil wir uns durch solche Auszeichnungen in unserem Weg bestätigt sehen. Beim Umbau der Alm 2023 haben wir höchste Ansprüche gestellt. Wir setzen auf gehobene Küche mit regionalen Bezügen und die Kraft eines tollen Teams, bei dem sich die Gäste sofort wie Freunde fühlen.“
Feiern und Firmenevents mit bis zu 180 Personen können im „jezz AlmResort“ ausgerichtet werden. Für Kurzentschlossene gebe es auch heuer noch den einen oder anderen freien Termin, verrät Blankenhorn. Man sei bestrebt, die Balance zwischen À-la-carte-Geschäft und großen Events zu halten.
Platz zwei geht nach Wien
Auf dem zweiten Platz in der Österreich-Wertung der beliebtesten Locations landete „Am Reisenberg Wedding & Eventlocation“ oberhalb von Grinzing in Wien, gefolgt vom Anwesen „Franz von Grün“ mitten in Weingärten in Niederösterreich.
Auf dem Siegertreppchen der gefragtesten Hochzeits-Locations im Bundesland Tirol stehen übrigens neben dem „jezz AlmResort“ die „Rössl Alm“ in Gerlos auf Platz zwei, gefolgt von der „Bogner Aste“ bei Gnadenwald.
Die Online-Plattformen geben an, dass der Erlebnischarakter bei Hochzeiten immer noch wichtiger wird. Brautpaare investieren im Schnitt 150 bis 240 Euro pro Gast.
Immer mehr Paare entscheiden sich gegen den klassischen Wohnort und für Destination-Weddings oder Locations wie Almhütten, Weingüter oder außergewöhnliche Event-Locations, wodurch Hochzeiten heute stärker denn je einen touristischen Charakter erhalten.
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