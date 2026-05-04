AMS meldet fast 400.000 Arbeitslose im April

Zuwachs betrifft ausschließlich Frauen

Der Zuwachs betrifft laut AMS-Daten im April ausschließlich Frauen „Während der Bau rückläufige Arbeitslosenzahlen aufweist und auch die Industriearbeitslosigkeit sich weitestgehend stabilisiert hat, steigt die Arbeitslosigkeit im Handel und im Gesundheits- und Sozialwesen, also in zwei Bereichen, in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind, noch deutlich“, sagte AMS-Chef Johannes Kopf am Montag. Dementsprechend stieg die Zahl der vorgemerkten Frauen inklusive Schulungsteilnehmerinnen um 4,9 Prozent, bei den Männern gab es hingegen einen Rückgang von 1,6 Prozent.