Die evolutionäre Brillanz der Insekten

In kaum einer anderen Tiergruppe verdichtet sich der evolutionäre Einfallsreichtum so eindrucksvoll wie bei den Insekten. Seit mehr als 400 Millionen Jahren besiedeln sie die Erde – und haben in dieser Zeit nahezu jeden erdenklichen Lebensraum erobert: von kargen Hochgebirgsregionen bis zu tropischen Regenwäldern, von fließenden Gewässern bis in den Boden unter unseren Füßen. So stellen sie heute die artenreichste Tiergruppe überhaupt. Ihr Erfolg beruht dabei nicht auf einer einzelnen „Superfähigkeit“, sondern auf einem fein abgestimmten Zusammenspiel aus Anpassungsfähigkeit, Spezialisierung und bemerkenswerter Effizienz.