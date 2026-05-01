Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt

„Alles schien nach Plan zu laufen“

Mit vereinter Kraft und gesichert durch ein Feuerwehrfahrzeug begann das Aufstellen des Maibaums. „Alles schien zunächst nach Plan zu verlaufen“, schildert die für Kultur und Fremdenverkehr zuständige geschäftsführende Gemeinderätin Tamara Starzer. Doch als der Baum in etwa zur Hälfte hochgehoben war, brach der Stamm aus noch ungeklärter Ursache in der Mitte auseinander. Er stürzte zu Boden und traf einen 16-jährigen Feuerwehrmann.