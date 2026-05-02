Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer

Poolsteuer „notwendig und angemessen“

Auch über eine etwaige Poolsteuer hat sich die Aufregung inzwischen gelegt – zumindest in Oberösterreich. „Die Leute sehen ein, dass es notwendig und angemessen ist“, sieht sieben Jahre nach der Einführung der ersten Poolsteuer in Österreich Josef Bleckenwegner, Bürgermeister von Eberschwang in Oberösterreich, entspannt auf die anstehenden „Fülltage“ in seiner Gemeinde. Je nach Poolgröße werden pro Jahr 37 bis 72 Euro fällig. „Das Geld ist für die Wasserversorgung gewidmet“, heißt es aus der Gemeinde, die zwei zusätzliche Hochbehälter gebaut hat, um die Versorgung auch in trockenen Zeiten, wie aktuell, sicherzustellen.