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Balkonkraftwerke rechnen sich deutlich schneller

Digital
04.05.2026 08:13
Dem Vergleichsportal zufolge kosten Balkonkraftwerke inzwischen deutlich weniger als noch 2021.
Dem Vergleichsportal zufolge kosten Balkonkraftwerke inzwischen deutlich weniger als noch 2021.(Bild: Robert Poorten)
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Von krone.at

Steckerfertige Solaranlagen für den heimischen Balkon rechnen sich inzwischen deutlich früher als noch vor fünf Jahren. „Dank der Massenproduktion von Mini-Solaranlagen sind deren Anschaffungskosten in den vergangenen Jahren stark gesunken“, erklärte Energieexperte Thorsten Storck vom Vergleichsportal Verivox. Zugleich liefern die Balkonkraftwerke mittlerweile mehr Leistung.

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Dadurch können die Solaranlagen dem Vergleichsportal zufolge aktuell bereits nach drei bis fünf Jahren ihre Anschaffungskosten ausgleichen. Einer Beispielrechnung von Verivox zufolge erzeugt ein Balkonkraftwerk mit einer Leistung von 800 Watt unter idealen Bedingungen jährlich rund 760 Kilowattstunden (kWh) Strom. Werden davon 60 Prozent selbst verbraucht, ergibt sich bei einem durchschnittlichen Preis von 32,8 Cent pro kWh demnach eine Ersparnis von rund 150 Euro pro Jahr.

  Laut Verivox kostet ein Balkonkraftwerk mit einer Leistung von 800 Watt derzeit 400 bis 800 Euro – deutlich weniger als 2021. Damals waren es dem Portal zufolge noch zwischen 600 und 1200 Euro, bei nur 600 Watt Leistung.

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Auch unter nicht-idealen Bedingungen häufig rentabel
Die Mini-Solaranlagen können sich dem Vergleichsportal zufolge häufig auch dann rechnen, wenn die Bedingungen nicht ideal sind – etwa bei ungünstiger Ausrichtung oder wenn ein Teil des erzeugten Stroms nicht selbst genutzt wird. „In solchen Fällen verlängert sich lediglich die Amortisationszeit“, erklärte Storck.

Entscheidend für den Ertrag ist demnach der Standort: Optimal sind die Bedingungen, wenn der Balkon nach Süden zeigt, die Module leicht geneigt installiert sind und es keine Verschattung gibt. Bei einer Ausrichtung nach Norden und senkrechter Installation hingegen sinkt die Ausbeute auf weniger als ein Drittel des Maximums. „Doch selbst dann würden innerhalb einer typischen 20-jährigen Lebensdauer mehr Stromkosten eingespart als Balkonkraftwerke derzeit kosten“, erklärte Verivox.

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