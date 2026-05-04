Balkonkraftwerke rechnen sich deutlich schneller

Entscheidend für den Ertrag ist demnach der Standort: Optimal sind die Bedingungen, wenn der Balkon nach Süden zeigt, die Module leicht geneigt installiert sind und es keine Verschattung gibt. Bei einer Ausrichtung nach Norden und senkrechter Installation hingegen sinkt die Ausbeute auf weniger als ein Drittel des Maximums. „Doch selbst dann würden innerhalb einer typischen 20-jährigen Lebensdauer mehr Stromkosten eingespart als Balkonkraftwerke derzeit kosten“, erklärte Verivox.