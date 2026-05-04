Altach gegen Wolfsberger AC ab 18.30 Uhr LIVE

30. Spieltag in der Bundesliga: Altach empfängt den Wolfsberger AC. Um 18.30 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Nach dem überlebenswichtigen Heimerfolg gegen den GAK steht dem WAC heute in der Bundesliga das nächste Endspiel bevor. Bei Cupfinalist Altach bietet sich die Chance, die rote Laterne wieder an Blau-Weiß Linz abzugeben. „Bei uns ist Aufbruchstimmung spürbar. Wir wollen Altach mit einem Auswärtssieg noch mit ins Boot holen“, sagte Trainer Thomas Silberberger und meinte damit, die Vorarlberger wieder in den Abstiegskampf zu ziehen.
Altach lieferte sich am Freitag einen 120-minütigen Cupfight gegen den LASK – mit bitterem Ende. „Wir müssen den Schalter schnell umlegen. Wir haben die Möglichkeit, den Klassenerhalt drei Runden vor Schluss zu Hause einzutüten. Das ist das Primärziel“, erklärte Coach Ognjen Zaric. Im Duell mit den Kärntnern steht jedenfalls einiges auf dem Spiel. Ein Sieg bedeutet den Ligaverbleib, im Falle einer Niederlage entfacht Abstiegsgefahr.
Fitness als Faktor
Dieser prekären Ausgangssituation ist sich auch der WAC bewusst. „Auf uns wartet ein unheimlich wichtiges und zugleich schweres Auswärtsspiel. Es geht um sehr viel“, blickte Silberberger voraus. In den bisherigen drei Saisonduellen mit Altach holten die Kärntner lediglich einen Punkt. Diesmal könnte die Fitness eine wichtige Rolle spielen. „Natürlich ist es ein Vorteil für uns, dass sie 120 Minuten gegangen sind und viel Energie liegen gelassen haben. Das wollen wir ausnutzen“, meinte Alessandro Schöpf.
Der Fokus liege dennoch auf dem eigenen Spiel: „Wir müssen schauen, dass wir Intensität auf den Platz bringen, aggressiv und giftig sind und diese Tugenden in drei Punkte ummünzen.“ Sollte dies gelingen, würde der WAC bis auf einen Punkt an das Trio Altach, WSG Tirol und GAK heranrücken und sich zugleich einen Polster von zwei Punkten auf Blau-Weiß Linz verschaffen.
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