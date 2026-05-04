Altach gegen Wolfsberger AC ab 18.30 Uhr LIVE

Fitness als Faktor

Dieser prekären Ausgangssituation ist sich auch der WAC bewusst. „Auf uns wartet ein unheimlich wichtiges und zugleich schweres Auswärtsspiel. Es geht um sehr viel“, blickte Silberberger voraus. In den bisherigen drei Saisonduellen mit Altach holten die Kärntner lediglich einen Punkt. Diesmal könnte die Fitness eine wichtige Rolle spielen. „Natürlich ist es ein Vorteil für uns, dass sie 120 Minuten gegangen sind und viel Energie liegen gelassen haben. Das wollen wir ausnutzen“, meinte Alessandro Schöpf.