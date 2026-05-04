Nach Traisen-Drama: Mann (46) im Spital gestorben

Ein riesiges Blaulicht-Aufgebot war Sonntagabend in St. Pölten im Einsatz. Ein Zeuge hatte Alarm geschlagen, weil er zwei Kinder in die Traisen springen gesehen hatte, aber keines davon wieder aufgetaucht war. Rettung, Polizei, Feuerwehr und Wasserrettung fuhren zur Unfallstelle in der Nähe der Landesregierung – und fanden wenig später einen im Wasser treibenden leblosen Mann.